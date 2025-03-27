Снег и дождь обещают в одном из мегаполисов Казахстана в четверг

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 9 градусов, а ночью опустится до −2 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 1 градуса, ночью температура снизится до −10 градусов. Скорость ветра — 4,3 м/с.
В Шымкенте сегодня обещают дождь и снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 5 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,9 м/с.