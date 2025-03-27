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Снег и дождь обещают в одном из мегаполисов Казахстана в четверг

В четверг, 27 марта, в Астане и Алматы обещают плюсовую температуру, а жителей Шымкента предупреждают о снеге и дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 56% 764 мм рт. ст. +6°
Источник: Getty Images

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 9 градусов, а ночью опустится до −2 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 1 градуса, ночью температура снизится до −10 градусов. Скорость ветра — 4,3 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают дождь и снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 5 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,9 м/с.