Леонид Тамбиев: «Постараемся обмануть ожидания специалистов и дать бой лидеру»

Приморцы провели открытую для журналистов тренировку в Челябинске, куда заранее прибыли на матчи первого раунда плей-офф против «Трактора». Уже 27 марта они сыграют первый матч в Кубке Гагарина, сообщает ИА PrimaMedia. Накануне главный тренер Леонид Тамбиев и хоккеисты «Адмирала» рассказали пресс-службе КХЛ о подготовке к розыгрышу Кубка Гагарина.
В регулярном чемпионате «Адмиралу» удалось лишь раз победить челябинцев в четырёх очных противостояниях — 4:3 ОТ. В трех других встречах они уступали (0:2, 1:2, 2:3 Б), но преимущество «Трактора» не было подавляющим. «Регулярку» «Трактор» завершил сухой победой над «Амуром» (2:0), «Адмирал» финишировал серией из пяти поражений.
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отметил, что он и его команда постараются обмануть ожидания «специалистов, которые ставят на быстрый проигрыш в серии “моряков”.
— Почему вы решили не возвращаться во Владивосток после матчей в Нижнекамске?
— Уже налетались, достаточно. Если б мы прилетели во Владивосток, могли бы на игру опоздать (смеётся). Поэтому решили приехать в Челябинск заранее.
— Действительно вы хотели сыграть именно против «Трактора» в первом раунде?
— Это неправда. Нам было без разницы, с кем играть. В Нижнекамске мы проиграли по делу, поэтому и вышли на «Трактор». Тогда не хватило настроя и заряженности, но это уже в прошлом, и мы эти матчи забыли. Самое главное, что вы вышли в плей-офф, и сейчас начинаем с чистого листа.
— Удалось изменить настрой хоккеистов?
— Игра покажет. Надеюсь, будет настрой и заряженность на матчи.
— Какое впечатление у вас сложилось от игры против «Трактора» в чемпионате?
— «Трактор» — лидер конференции и команда, укомплектованная во всех линиях, с хорошо выстроенной игрой и с высокими задачами. Восток — дело тонкое, а тут вообще первое место… Мы понимаем, что играем против лидера. «Трактор» по сезону был очень ровной и сильной командой и закономерно стал первым.
— С какими эмоциями вы обычно приезжаете в Челябинск?
— Челябинск — это глубочайшие хоккейные традиции со времен Советского Союза. Я ещё мальчишкой ходил на матчи, когда рижское «Динамо» играло с «Трактором». Хоккейный город, хоккейный регион, сколько олимпийских чемпионов, чемпионов мира и заслуженных людей вышло отсюда — что ещё можно говорить? Заполняемость трибун здесь сто процентов, в принципе как и во Владивостоке.
— У бывших игроков «Трактора», сейчас выступающих за «Адмирал», будет особенный настрой?
— Я не думаю, что это определяющее. Плей-офф — это новое соревнование, всё начинается с чистого листа. Первая игра — есть волнение, есть грозные соперники.
— Как вы относитесь к мнению журналистов и экспертов, которые ставят на 4−1 и даже на 4−0 в серии в пользу «Трактора»?
— Постараемся обмануть ожидания специалистов и дать бой лидеру.
— Поддержку своих болельщиков будете чувствовать на расстоянии?
— Во Владивостоке самые преданные и неизбалованные болельщики. Они и в регулярном чемпионате смотрели наши матчи в кинотеатрах, это прибавит ответственности ребятам. Весь Приморский край будет болеть за «Адмирал», и немножко Хабаровск и весь Дальний Восток.
Никита Сошников, нападающий «Адмирала»:
— Всегда приятно вернуться в Челябинск. Я спокойно воспринял, что соперником будет «Трактор». Что Уфа для меня не чужой город, что Челябинск — оба соперника очень сильные. Личное всегда остаётся за пределами площадки. Буду играть против «Трактора», как против любой другой команды, и отдавать всё. Нам надо отталкиваться от своей игры, разобрать соперников и показывать лучший хоккей. Все знают, что в «Тракторе» собраны мастера — техничные, быстрые ребята, и есть те, кто хорошо играет в силовую борьбу. Первое место в конференции не просто так занимают. Будем биться, брать желанием, напором, командной игрой. Физическое состояние команды — нормальное. Никаких оправданий быть не может, что мы долго на выезде. Мы уже акклиматизировались, хорошо себя чувствуем.
Павел Шэн, нападающий «Адмирала»:
— Нам было без разницы, против кого играть, нам вообще не до выбора соперников. «Трактор» — активная, агрессивная команда с хорошими исполнителями. Главный тренер — канадец, и виден иностранный подход. Мы уже перестроились по времени, и после матчей в Нижнекамске нам дали чуть отдохнуть. Подготовились эмоционально и физически, позанимались.
— Усталость не накопилась?
— Плей-офф — это новые эмоции и новая игра, второе дыхание откроется.
— Для вас игра против друга Виталия Кравцова принципиальна?
— Да, будет интересно. Мы с ним уже пообщались, высказали своё мнение по поводу серии.
— Вы готовы повторить свой подвиг двухлетней давности, когда удалось пройти первый раунд?
— Мы же играем не ради того, чтобы просто в плей-офф попасть. Мы все хотим большего, поэтому серьёзно настраиваемся.