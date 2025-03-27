Леонид Тамбиев: «Постараемся обмануть ожидания специалистов и дать бой лидеру»

— Всегда приятно вернуться в Челябинск. Я спокойно воспринял, что соперником будет «Трактор». Что Уфа для меня не чужой город, что Челябинск — оба соперника очень сильные. Личное всегда остаётся за пределами площадки. Буду играть против «Трактора», как против любой другой команды, и отдавать всё. Нам надо отталкиваться от своей игры, разобрать соперников и показывать лучший хоккей. Все знают, что в «Тракторе» собраны мастера — техничные, быстрые ребята, и есть те, кто хорошо играет в силовую борьбу. Первое место в конференции не просто так занимают. Будем биться, брать желанием, напором, командной игрой. Физическое состояние команды — нормальное. Никаких оправданий быть не может, что мы долго на выезде. Мы уже акклиматизировались, хорошо себя чувствуем.