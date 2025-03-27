Численность населения Владивостока превысила 700 тысяч человек — Шестаков

«По итогам 2024 года расходы бюджета составили 34 млрд рублей. На начало 2025 года мы утвердили бюджет 32 млрд. Это в 1,5 раза больше уровня 2020 года. Планируем в этом году увеличить до 35 млрд рублей. За 2024 год мы ввели 607 тысяч кв. м жилья», — отметил глава города.