Численность населения Владивостока превысила 700 тысяч человек — Шестаков

По итогам 2024 года на территории Владивостока проживала 731 тысяча человек. Об этом сообщил мэр города Константин Шестаков в своем ежегодном отчете о работе и деятельности администрации перед депутатами городской Думы.
Согласно анализу, проведенному совместно с МТС, данные о численности существенно отличаются от цифр, представленных территориальным органом Росстата. Согласно результатам этого анализа, в 2024 году во Владивостоке проживало 731 тысяча человек, что значительно выше официальных данных (625,5 тысячи человек).
Еще одной важной темой отчета стало увеличение бюджета города.
«По итогам 2024 года расходы бюджета составили 34 млрд рублей. На начало 2025 года мы утвердили бюджет 32 млрд. Это в 1,5 раза больше уровня 2020 года. Планируем в этом году увеличить до 35 млрд рублей. За 2024 год мы ввели 607 тысяч кв. м жилья», — отметил глава города.
Это было бы невозможно без поддержки губернатора Приморского края Олега Кожемяко и правительства региона, подчеркнул мэр.