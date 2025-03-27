Врач назвала продукты, опасные для аллергиков весной

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Страдающим от аллергии на пыльцу березы следует избегать употребления яблок, груш, черешни, вишни, персиков, моркови, сельдерея, петрушки, а также арахиса и сои, сообщила РИА Новости врач аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностического отделения Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии больницы № 52 Елена Бобрикова.
«Мы рекомендуем снизить вероятность развития перекрестной аллергии — исключить из рациона продукты, содержащие белки, подобные пыльцевым аллергенам. Например, при аллергии на пыльцу березы следует избегать употребления свежих косточковых фруктов, таких как яблоко, груша, черешня, вишня, персик, овощей — моркови, сельдерея, петрушки, а также арахиса и сои», — рассказала Бобрикова.
По ее словам, людям, страдающим аллергией, необходимо чаще проводить влажную уборку, а также увлажнять воздух в помещениях — это способствует оседанию пыльцы и ее удалению.
«Рекомендуется следить за уровнями пыльцы в воздухе, используя мобильные приложения, при высоких уровнях применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, например, медицинскую маску, носить очки на улице. Избегать поездок на природу в период бурного цветения деревьев, а летом — луговых и сорных трав», — добавила врач.