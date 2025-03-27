Врач призвала не игнорировать одышку, которая может привести к тяжелым последствиям

Одышка — это явление, с которым знаком каждый. Частое затруднение дыхания приводит к гипоксии тканей. Врач-терапевт Оксана Хамицева объяснила KP.RU, когда одышка может быть признаком серьезных заболеваний.
— Это серьезный сигнал от организма, свидетельствующий о гипоксии тканей. Сердцу, головному мозгу, печени, почкам не хватает кислорода, и в качестве компенсации легкие начинают учащать акты дыхания, но это, к сожалению, не особо спасает, — рассказала врач.
Если кроме одышки появились сильное головокружение, слабость, боль в груди, которая отдает в левую руку или челюсть, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Это может быть инфаркт. Также стоит насторожиться, если отекает и немеет область вокруг носа и губ, а голос становится сиплым — это может быть отек Квинке.
При постоянной одышке стоит обратиться к терапевту. Он проведет осмотр, послушает легкие и при необходимости направит к другим специалистам для обследования и лечения.