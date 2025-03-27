Врач призвала не игнорировать одышку, которая может привести к тяжелым последствиям

Если кроме одышки появились сильное головокружение, слабость, боль в груди, которая отдает в левую руку или челюсть, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Это может быть инфаркт. Также стоит насторожиться, если отекает и немеет область вокруг носа и губ, а голос становится сиплым — это может быть отек Квинке.