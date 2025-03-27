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Компания «Яковлев» получила разрешение на серийное производство самолетов МС-21

Росавиация проверила Иркутский авиационный завод.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Компания «Яковлев» получила разрешение от Росавиации на серийное производство самолетов МС-21, которые собирают на Иркутском авиационном заводе. Как стало известно КП-Иркутск, комиссия провела проверку завода, во время которой изучила системы обеспечения качества и управления безопасностью полетов — нарушений не выявлено.

— В результате компания получила новый, расширенный сертификат одобрения производственной организации, его подписал заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков, курирующий вопросы сертификации авиатехники. В разделе «Перечень разрешенных работ», помимо ближнемагистрального Superjet 100, теперь указан среднемагистральный самолет МС-21, — рассказывают в пресс-службе Росавиации.

Помимо этого расширился список комплектующих, которые завод будет изготавливать для МС-21. Специалисты займутся созданием многофункционального индикатора, бортового брандмауэра (устройство для связи — Ред.) и интегрированной вычислительной системы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что работникам вернули 25 миллионов рублей зарплатных долгов в Приангарье.