Компания «Яковлев» получила разрешение на серийное производство самолетов МС-21

Компания «Яковлев» получила разрешение от Росавиации на серийное производство самолетов МС-21, которые собирают на Иркутском авиационном заводе. Как стало известно КП-Иркутск, комиссия провела проверку завода, во время которой изучила системы обеспечения качества и управления безопасностью полетов — нарушений не выявлено.