Ветеран СВО из Хабаровска поделился планами по развитию следж-хоккея в России

Капитан команды следж-хоккея «Мужество» Алексей Казанцев поделился мнением о перспективах развития паралимпийского спорта. Его команда, состоящая из ветеранов специальной военной операции, приняла участие в Кубке защитников Отечества по зимним видам спорта в Ханты-Мансийске и заняла пятое место среди 15 коллективов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Алексей Казанцев, который воевал на Южно-Донецком направлении под позывным «Физрук», в ходе выполнения боевых заданий лишился одной ноги, а вторую удалось сохранить благодаря 12 операциям. Он родился в Забайкальском крае, в поселке Домна, и на службу в СВО призывался из Хабаровска, куда сам пришел в военкомат за повесткой.
Во время лечения в госпитале Казанцев познакомился с таким видом спорта, как следж-хоккей, предназначенным для людей с травмами ног. Этот спорт привлек его, и он решил создать команду ветеранов. Вскоре появилась команда «Мужество», которая стала символом мужества и силы духа. Инициативу поддержали фонд «Защитники Отечества» и член Совета Федерации Андрей Хапочкин.
«Так получилось, что я не просто поддерживал физическую форму, а начал заниматься спортом профессионально. Сейчас тренируюсь с ребятами, которые занимаются этим уже очень давно, с настоящими профессионалами. Они много подсказывали и помогали мне. Большое им за это спасибо. Сейчас мы начали привлекать к спорту участников СВО, получивших тяжелые ранения, и вместе создали команду “Мужество”», — рассказал Алексей Казанцев.
Название команды не было выбрано случайно — каждый из 10 ее участников является кавалером ордена Мужества. В июне команда планирует участвовать в крупном турнире во Владивостоке. (Ранее Алексей Казанцев играл за местную команду «Союз».) Кроме того, капитан «Мужество» мечтает о создании в России лиги следж-хоккейных команд ветеранов СВО.