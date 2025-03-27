Ветеран СВО из Хабаровска поделился планами по развитию следж-хоккея в России

«Так получилось, что я не просто поддерживал физическую форму, а начал заниматься спортом профессионально. Сейчас тренируюсь с ребятами, которые занимаются этим уже очень давно, с настоящими профессионалами. Они много подсказывали и помогали мне. Большое им за это спасибо. Сейчас мы начали привлекать к спорту участников СВО, получивших тяжелые ранения, и вместе создали команду “Мужество”», — рассказал Алексей Казанцев.