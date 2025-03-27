В ГД призвали проверить популярные краски для волос

Сергей Леонов добавил, что несмотря на то, что опасность лилиевого альдегида для репродуктивной функции была подтверждена Роспотребнадзором еще в 2023 году, и вещество было внесено в список запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции, его все еще можно найти в продаже в России как компонент некоторых косметических товаров. Его все еще иногда добавляют как синтетическую отдушку.