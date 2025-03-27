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В ГД призвали проверить популярные краски для волос

Роспотребнадзор попросили проверить краски для волос брендов Schwarzkopf и Syoss на содержание потенциально опасного компонента. Письмо с таким предложением надзору отправил депутат Госдумы Сергей Леонов.

Опасный компонент в красках для волос от Schwarzkopf и Syoss может влиять на репродуктивную систему.

Роспотребнадзор попросили проверить краски для волос брендов Schwarzkopf и Syoss на содержание потенциально опасного компонента. Письмо с таким предложением надзору отправил депутат Госдумы Сергей Леонов.

«Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, проверить представленную информацию об опасности для здоровья вышеуказанной парфюмерно-косметической продукции и в случае ее подтверждения, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия ее из оборота», — говорится в обращении депутата, передает РИА Новости. Опасный компонет — бутилфенилметилпропионала, или лилиевый альдегид, может привести к нарушению репродуктивных функций и вызвать контактный дерматит.

Сергей Леонов добавил, что несмотря на то, что опасность лилиевого альдегида для репродуктивной функции была подтверждена Роспотребнадзором еще в 2023 году, и вещество было внесено в список запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции, его все еще можно найти в продаже в России как компонент некоторых косметических товаров. Его все еще иногда добавляют как синтетическую отдушку.

В последние годы мировые бренды косметики сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с безопасностью их продукции. Так, например, компания L'Oreal была вынуждена отозвать все партии своего средства от акне из-за обнаружения в них потенциально канцерогенного бензола.