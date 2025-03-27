Омичи смогут чаще летать в Санкт-Петербург

Омский аэропорт анонсировал запуск нескольких дополнительных рейсов в Санкт-Петербург. Они появятся в новом весенне-летнем расписании, которое будет действовать с 30 марта по 25 октября.
Запустить дополнительный рейс из Омска в северную столицу планирует компания «Аэрофлот». Сохранит рейсы в этом направлении и авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлота».
Также «Россия» заявила об открытии рейса из Омска в Сочи, также в весенне-летний период авиакомпания сохранит рейс Омск—Красноярск.
Точное сезонное расписание Омский аэропорт опубликует в ближайшие дни.