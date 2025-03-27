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Омичи смогут чаще летать в Санкт-Петербург

В весенне-летнем расписании появится несколько дополнительных рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Омский аэропорт анонсировал запуск нескольких дополнительных рейсов в Санкт-Петербург. Они появятся в новом весенне-летнем расписании, которое будет действовать с 30 марта по 25 октября.

Запустить дополнительный рейс из Омска в северную столицу планирует компания «Аэрофлот». Сохранит рейсы в этом направлении и авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлота».

Также «Россия» заявила об открытии рейса из Омска в Сочи, также в весенне-летний период авиакомпания сохранит рейс Омск—Красноярск.

Точное сезонное расписание Омский аэропорт опубликует в ближайшие дни.