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Летевший из Красноярска в Китай самолет вынужденно сел в Иркутске

Вечером 26 марта пассажирский самолет, следовавший по маршруту Красноярск — Маньчжурия, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска.

Источник: РИА "Новости"

Все прошло благополучно, пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Как рассказали «Интерфаксу» в экстренных службах, на борту Bombardier CRJ-200 находилось 40 человек. По предварительным данным, в полете у самолета вышли из строя датчики контроля скорости и высоты.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка на предмет возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ).