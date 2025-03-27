Летевший из Красноярска в Китай самолет вынужденно сел в Иркутске

Все прошло благополучно, пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
Как рассказали «Интерфаксу» в экстренных службах, на борту Bombardier CRJ-200 находилось 40 человек. По предварительным данным, в полете у самолета вышли из строя датчики контроля скорости и высоты.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка на предмет возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ).