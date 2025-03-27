В Иркутске депутат вручил юбилейные медали ветеранам войны

В Иркутске проходят мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили КП-Иркутск в городской Думе, депутат Виталий Матвийчук вручил юбилейные медали четырем ветеранам, которые сейчас живут в избирательном округе № 2.
— Поговорили об их жизни, о том, чем они занимались во время войны и после. Хочу отметить, что все находятся в бодром расположении духа и полном здравии, — сказал депутат.
Депутат Иван Брилка поучаствовал во Всероссийской акции «Память рядом», цель которой увековечить память защитников Отечества. Он рассказал историю Героя Советского Союза, генерала Владимира Безбокова — уже к 19 годам он стал пилотом бомбардировщика. Во время войны совершил 290 вылетов и стал живой легендой авиации.
Отметим, в рамках акции специалисты установят мемориальные таблички героям войны, в их честь будут названы иркутские улицы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что социальные выплаты увеличат в Иркутской области с 1 апреля.