20 отключений за полгода: владивостокцы просят губернатора проверить работу «Оборонэнерго»

Питающие улицу электрические сети обслуживает филиал «Оборонэнерго». Микрорайон относительно новый — дома на улице Басаргина и необходимая для них коммунальная инфраструктура были сданы в 2012 году; но отключения электричества происходят так часто, как будто сети находятся в аварийном состоянии. Вероятно, сети попросту перегружены. Жители Патрокла просят губернатора организовать проверку филиала «Оборонэнерго» на способность качественно обслуживать электрические сети и своевременно устранять аварии, и также сами питающие линии электропередач и трансформаторные подстанции, чтобы выяснить, не перегружены ли мощности.
С октября 2024 года на улице Басаргина было зарегистрировано 15 отключений электричества продолжительностью от часа до суток (более чем на 24 часа улица была обесточена с 20 марта до 2:57 21 марта 2025 года), всего отключений было порядка 20, включая непродолжительные аварии. За три неполных месяца текущего года электричество в домах на улице Басаргина отсутствовало в общей сложности около 64 часов, за последние шесть месяцев — более 100 часов.
За время последнего, суточного отключения жильцы понесли материальный ущерб — пришли в негодность продукты питания из-за разморозившихся холодильников. В прошлые зимы, более холодные, чем минувшая, были случаи промерзания внутридомовых систем отопления с повреждением труб.
Дома на улице Басаргина имеют электрическое отопление. Также предусмотрено отопление от газовых котлов, причём этот вид теплоснабжения рассматривался как основной, но газ на улицу не могут подвести уже более 10 лет. Жители Патрокла просят при невозможности организации газового отопления или налаживания бесперебойной работы отопления электрического подключить улицу Басаргина к системе централизованного теплоснабжения. Если отключения электричества будут продолжаться, а вместе с ним будет пропадать отопление, жители микрорайона намерены обращаться уже в администрацию президента РФ.