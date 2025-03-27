20 отключений за полгода: владивостокцы просят губернатора проверить работу «Оборонэнерго»

С октября 2024 года на улице Басаргина было зарегистрировано 15 отключений электричества продолжительностью от часа до суток (более чем на 24 часа улица была обесточена с 20 марта до 2:57 21 марта 2025 года), всего отключений было порядка 20, включая непродолжительные аварии. За три неполных месяца текущего года электричество в домах на улице Басаргина отсутствовало в общей сложности около 64 часов, за последние шесть месяцев — более 100 часов.