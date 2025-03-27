Клинический психолог ответила, существует ли гормон плохого настроения

Депрессия — это не просто плохое настроение, а серьезное заболевание, которое влияет на все сферы жизни человека. Может ли за это отвечать особый гормон? Об этом KP.RU рассказала клинический и кризисный психолог Алиса Можна.
По словам специалиста, настроение человека во многом зависит от серотонина, известного как «гормон счастья». Его снижение может привести к раздражительности, эмоциональным срывам, импульсивности и даже проблемам со сном.
— Прослеживается четкая зависимость настроения и депрессии от гормона серотонина. Проявляется неспособность защищаться, говорить «нет», а также все время хочется покушать сладкого и мучного. И если при колебании уровня гормона счастья отмечается колебание настроения, то депрессивный эпизод — это когда серотонина недостаточно постоянно, — объяснила медик.
Чтобы отличить депрессию от обычного плохого настроения, психологи используют опросник Бернса. В нем 25 вопросов, которые охватывают мысли, поведение, физическое состояние и другое. Максимальный балл — 100, а здоровый человек набирает от 0 до 10 баллов.