В Иркутской области запустили проект «Стоп этнобуллинг»

Пока проект проходит апробацию в восьми пилотных регионах, в их числе и Иркутская область, затем его сделают более масштабным. Отметим, что эксперты планируют распространять среди молодежи информацию о многонациональности страны, а также создадут бот в одном из мессенджеров — каждый желающий сможет рассказать о нападках в его сторону и получить консультацию психолога.