В Иркутской области запустили проект «Стоп этнобуллинг»

В России запустили проект «Стоп ЭтноБуллинг: через знание к взаимопониманию». Как стало известно КП-Иркутск, с его помощью хотят предотвратить травлю по этническому признаку. Организаторами выступает Гильдия межэтнической журналистики.
— Буллинг — это предпосылка для возникновения противоправных действий. Крайне важно готовить специалистов, которые готовы работать в средней, старшей школе и даже в детском саду, — прокомментировал председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин.
Пока проект проходит апробацию в восьми пилотных регионах, в их числе и Иркутская область, затем его сделают более масштабным. Отметим, что эксперты планируют распространять среди молодежи информацию о многонациональности страны, а также создадут бот в одном из мессенджеров — каждый желающий сможет рассказать о нападках в его сторону и получить консультацию психолога.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что компания «Яковлев» получила разрешение на серийное производство самолетов МС-21.