В Омске вандал снова разбил теплую остановку

Инцидент произошел в двенадцатом часу ночи и попал на камеры. Отметим, что хотя в это время общественный транспорт еще ходит, дождаться его здесь, на окраине, крайне маловероятно. Двое мужчин средних лет сидели на лавочке возле остановки, затем один из них захотел зайти в павильон. Тот был уже закрыт, и мужчина в ярости начал долбить ногой в дверь. В итоге стекло не выдержало и лопнуло.