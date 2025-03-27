В Омске вандал снова разбил теплую остановку

В Омске от рук вандалов пострадала очередная теплая остановка. На этот раз разбит павильон на остановке «Теплично-парниковый комбинат». Она находится в Ленинском округе, в районе Телевизионного завода.
Инцидент произошел в двенадцатом часу ночи и попал на камеры. Отметим, что хотя в это время общественный транспорт еще ходит, дождаться его здесь, на окраине, крайне маловероятно. Двое мужчин средних лет сидели на лавочке возле остановки, затем один из них захотел зайти в павильон. Тот был уже закрыт, и мужчина в ярости начал долбить ногой в дверь. В итоге стекло не выдержало и лопнуло.
Как сообщили в компании «Капитал-строй», записи уже переданы в полицию для поиска виновника. Нынешний эпизод уже второй за неделю. В ночь на воскресенье студент разгромил останову на СИБАДИ, его личность уже установили.