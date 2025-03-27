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В России изменятся правила медосвидетельствования: подробности

Минздрав планирует изменить правила медосвидетельствования с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Правила проведения медосвидетельствования на алкоголь могут измениться в России с 1 сентября 2025 года. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в проекте уточняются некоторые особенности проведения освидетельствования на состояние опьянения лиц, которым оказывается медпомощь в экстренной форме. Также внесены изменения в перечень наркотических средств и психотропных веществ, на которые проводятся соответствующие исследования при освидетельствовании.

Ранее сообщалось, что правила тестирования на алкогольное и наркотическое опьянение для водителей остаются прежними, однако освидетельствование не проведут, если человек или его законный представитель не дал соответствующие согласие в письменной форме. В таком случае оформляется специальная справка об отказе, которая фактически означает лишение прав на год и более, а также штраф.

История о том, почему воронежский водитель заплатит 45 тысяч штрафа за отказ от медосвидетельствования, здесь на KP.RU.