В России изменятся правила медосвидетельствования: подробности

Ранее сообщалось, что правила тестирования на алкогольное и наркотическое опьянение для водителей остаются прежними, однако освидетельствование не проведут, если человек или его законный представитель не дал соответствующие согласие в письменной форме. В таком случае оформляется специальная справка об отказе, которая фактически означает лишение прав на год и более, а также штраф.