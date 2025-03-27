Неэффективным чиновникам начнут урезать зарплаты как в Сингапуре

Смысл сингапурской схемы оплаты труда состоит в том, чтобы стимулировать чиновника дорожить своей репутацией, рабочим местом, получать достойное денежное вознаграждение легально и честно, и не участвовать в коррупционных схемах. Премию за добросовестную работу в таком случае можно назвать пряником, а кнутом будет зависимость заработка госслужащего от социально-экономического развития региона, за который он отвечает, говорят ученые.