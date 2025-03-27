Неэффективным чиновникам начнут урезать зарплаты как в Сингапуре

В Сингапуре повысили зарплаты чиновникам, что заставило их дорожить своим местом и репутацией и не брать взятки, отметили ученые.
В России можно повысить оплату труда чиновникам по опыту Сингапура, чтобы снизить коррупционные риски, заявили в интервью URA.RU доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Роман Губарев и научный сотрудник Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН Евгений Дзюба. По словам ученых, создание доходных рабочих мест в региональных администрациях заставит сотрудников дорожить своим местом, репутацией и отобьет у них желание брать взятки.
«Опыт Сингапура показывает, что количество взяток существенно снизилось после того, как чиновники стали получать повышенную зарплату, которая формируется из базовой ставки и премиальной части, привязанной к результатам работы», — отметили эксперты.
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Смысл сингапурской схемы оплаты труда состоит в том, чтобы стимулировать чиновника дорожить своей репутацией, рабочим местом, получать достойное денежное вознаграждение легально и честно, и не участвовать в коррупционных схемах. Премию за добросовестную работу в таком случае можно назвать пряником, а кнутом будет зависимость заработка госслужащего от социально-экономического развития региона, за который он отвечает, говорят ученые.
Если положительных изменений нет, то и оклад будет базовым. То есть, речи о безусловном повышении зарплаты российских чиновников не идет, уточнили Губарев и Дзюба.