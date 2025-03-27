Зарплату чиновников в России хотят привязать к результатам региона

Итоги работы чиновников ученые предложили оценивать с помощью ИИ, чтобы ускорить развитие регионов.
Региональным чиновникам в России предложили повышать премиальную часть зарплаты за повышение социально-экономических показателей территории, которой они управляют. Такую схему оплаты труда госслужащих разработали доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Роман Губарев и научный сотрудник Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН Евгений Дзюба. В интервью URA.RU они рассказали, что оценивать результаты работы будет искусственный интеллект.
«На основе данных региональной статистики мы предлагаем сформировать 50 социально-экономических показателей, опираясь на которые рассчитывается специальный индекс эффективности. С помощью него определим, выплачивать премии чиновникам или нет, и в каком размере», — отметили они.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийским чиновникам предложили повысить зарплаты.
Всю собранную о регионе информацию загрузят в нейросети для объективного и беспристрастного анализа экономических итогов года. Затем группа ученых выяснит, как распределить премию между разными министерствами и какое вознаграждение получит каждый отдельный работник, уточнили Губарев и Дзюба.
В случае, если показатели региона не растут, и будет доказано бездействие чиновников, они получат только оклад. При этом такой подход мягче, чем в Сингапуре, где сокращают и основную часть зарплаты, если госслужащий не трудится как следует, подчеркивают ученые.