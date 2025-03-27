Жительница Бородино поселила в своей квартире 40 собак: соседи мучились 10 лет

К лету 2024 года их численность превысила 30, но забота хозяйки распространялась только на животных — о комфорте соседей она не думала.
Выгуливать питомцев и убирать за ними женщина не считала нужным, что привело к катастрофическим последствиям. Отходы жизнедеятельности стекали вниз, пропитывая потолки и стены соседних квартир, а зловонный запах наполнял весь подъезд. Помимо невыносимой вони, жильцы страдали от постоянного лая и воя, который не утихал ни днем ни ночью.
Несмотря на многочисленные жалобы и обращения в инстанции, женщина продолжала игнорировать претензии соседей. «Да, я люблю животных и этого не стесняюсь», — заявляла она, отказываясь от требований соблюдать санитарные нормы.
Администрация города неоднократно пыталась выселить женщину, но суды отклоняли иски из-за недостатка доказательств. Сбору документов мешала сама нарушительница, не пуская проверяющих в квартиру.
Решить проблему помогло вмешательство прокуратуры. Благодаря ее юридическому сопровождению удалось собрать необходимые доказательства и подать повторный иск о расторжении договора соцнайма.
Летом 2023 года суд постановил выселить женщину, но она не согласилась с решением и подала апелляцию и кассацию. В своих доводах женщина утверждала, что запахи в подъезде и квартирах были следствием проблем с коммунальными сетями, а не ее собак. Однако суд признал эти аргументы несостоятельными.
Решение суда вступило в законную силу, и на днях оно было исполнено. Женщина выселена из квартиры, а все собаки переданы в приют, рассказывают в краевой прокуратуре.