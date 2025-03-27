Жительница Бородино поселила в своей квартире 40 собак: соседи мучились 10 лет

Летом 2023 года суд постановил выселить женщину, но она не согласилась с решением и подала апелляцию и кассацию. В своих доводах женщина утверждала, что запахи в подъезде и квартирах были следствием проблем с коммунальными сетями, а не ее собак. Однако суд признал эти аргументы несостоятельными.