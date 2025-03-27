Улицу Карла Либкнехта перекроют в Иркутске в связи с проведением праздника Ураза-байрам

Проезд ограничат на участке от Тимирязева до Подгорной, сообщает пресс-служба городской администрации. Временно изменится схема движения общественного транспорта.
Автобусы № 3, 80 при следовании из центра города после Карла Либкнехта поедут по Тимирязева, Партизанской, Советской и далее по маршрутам. Остановку «Площадь Декабристов» исключат. Вместо нее добавят остановку «Завод “Эталон”».
Автобусы № 4к, 4с при движении в центр города после Тимирязева проследуют по Партизанской, Софьи Перовской, Партизанской. Остановки «Улица Карла Либкнехта» и «Улица Софьи Перовской» исключат. Высадка пассажиров при следовании из предместья Рабочее будет осуществляться на остановке «Центральный рынок» маршрута № 5к.
Автобусы № 5к при следовании из центра города после Партизанской направят по Советской и далее по маршруту. Остановку «Площадь Декабристов» исключат. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Завод “Эталон”».
Автобусы № 44 при движении из центра города после Дзержинского поедут по Октябрьской Революции, Фридриха Энгельса, Милицейскому переулку, Красногвардейской, Подаптечной и далее по маршруту. Остановки «Центральный рынок» в сторону улицы Тимирязева и «Улица Карла Либкнехта» исключат.
Автобусы № 81 при следовании в центр города после Карла Либкнехта направятся по Тимирязева, Софьи Перовской и Байкальской.