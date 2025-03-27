Улицу Карла Либкнехта перекроют в Иркутске в связи с проведением праздника Ураза-байрам

Автобусы № 4к, 4с при движении в центр города после Тимирязева проследуют по Партизанской, Софьи Перовской, Партизанской. Остановки «Улица Карла Либкнехта» и «Улица Софьи Перовской» исключат. Высадка пассажиров при следовании из предместья Рабочее будет осуществляться на остановке «Центральный рынок» маршрута № 5к.