Россиянам напомнили о незаконности отправки работника в неоплачиваемый отпуск

Работник должен заранее подготовить все необходимые документы, если его отпуск связан с личными событиями, такими как свадьба или рождение ребенка — в этом случае можно взять два неоплачиваемых отпуска по пять дней. Кроме того, важно помнить, что отказ работодателя в законном отпуске можно оспорить в суде.