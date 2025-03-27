Россиянам напомнили о незаконности отправки работника в неоплачиваемый отпуск

Отпуск за свой счет — это право каждого сотрудника, но его оформление требует внимательности и соблюдения юридических тонкостей. Генеральный директор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru Екатерина Агаева объяснила, как грамотно оформить отпуск, чтобы избежать проблем в будущем.
— Сотрудник вправе уйти в неоплачиваемый отпуск, если у него есть законные причины. Начальство может отказать, и неявку на работу посчитает прогулом, что может стать поводом для увольнения. Работодатель не вправе требовать уйти в неоплачиваемый отпуск, — рассказала эксперт KP.RU.
Обычно компании прибегают к таким мерам из-за финансовых трудностей или нехватки работы на производстве. В таких ситуациях работодатели обязаны предоставить простой с сохранением ⅔ зарплаты сотрудникам.
Работник должен заранее подготовить все необходимые документы, если его отпуск связан с личными событиями, такими как свадьба или рождение ребенка — в этом случае можно взять два неоплачиваемых отпуска по пять дней. Кроме того, важно помнить, что отказ работодателя в законном отпуске можно оспорить в суде.