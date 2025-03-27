Аномально теплая зима на Байкале угрожает выживанию нерпят

Необычно высокие температуры этой зимой привели к преждевременному таянию льда на Байкале, что ставит под угрозу популяцию байкальской нерпы, считают ученые РАН, передает ИА «ТК Город».
Напомним, что в конце марта ночные температуры не опускались ниже нуля, из-за чего ледовый покров на озере начал разрушаться значительно раньше обычного.
Как пояснил Аркадий Матвеев, декан биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета, раннее таяние льда может привести к массовой гибели детенышей нерпы. По его словам, бельки, рожденные в феврале-марте, еще не умеют плавать и зависят от ледового покрова — их мех не приспособлен к длительному нахождению в холодной воде.
«В норме лед на Байкале держится до мая, а в северной части — до июня. Если он растает уже в апреле, многие нерпята не выживут», — отметил ученый в интервью порталу «Люди Байкала».
Угроза для экосистемы.
Повторение подобных аномалий может серьезно сократить численность байкальской нерпы — единственного пресноводного тюленя в мире. Ученые Сибирского отделения РАН уже подготовили обращение в Минобрнауки России с предложением изучить последствия раннего таяния льда для экосистемы Байкала.
Специалисты подчеркивают, что изменение климата может привести к необратимым последствиям для уникальной природы озера. Пока же судьба бельков зависит от того, насколько быстро сойдет лед в ближайшие недели.