Аномально теплая зима на Байкале угрожает выживанию нерпят

Как пояснил Аркадий Матвеев, декан биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета, раннее таяние льда может привести к массовой гибели детенышей нерпы. По его словам, бельки, рожденные в феврале-марте, еще не умеют плавать и зависят от ледового покрова — их мех не приспособлен к длительному нахождению в холодной воде.