Мошенники начали выдавать себя за соседей

Мошенники регистрируются в домовых чатах под видом жильцов.
В России набирает популярность новый вид мошенничества в домовых чатах, где злоумышленники предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель, используя фишинговые ссылки. Об этом сообщили в МВД РФ.
«Аферисты размещают в домовых или районных чатах сообщения с предложениями бесплатно забрать ненужную бытовую технику, мебель… Накануне встречи фальшивый “сосед” извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке», — передает РИА Новости документы российского ведомства.
По данным МВД, переход по таким ссылкам приводит к заражению телефона вредоносным программным обеспечением, которое используется для кражи персональных данных и доступа к платежным средствам пользователя. Ведомство призывает граждан быть бдительными и проверять информацию перед взаимодействием с подобными предложениями.