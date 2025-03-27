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Мошенники начали выдавать себя за соседей

В России набирает популярность новый вид мошенничества в домовых чатах, где злоумышленники предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель, используя фишинговые ссылки. Об этом сообщили в МВД РФ.

Мошенники регистрируются в домовых чатах под видом жильцов.

В России набирает популярность новый вид мошенничества в домовых чатах, где злоумышленники предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель, используя фишинговые ссылки. Об этом сообщили в МВД РФ.

«Аферисты размещают в домовых или районных чатах сообщения с предложениями бесплатно забрать ненужную бытовую технику, мебель… Накануне встречи фальшивый “сосед” извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке», — передает РИА Новости документы российского ведомства.

По данным МВД, переход по таким ссылкам приводит к заражению телефона вредоносным программным обеспечением, которое используется для кражи персональных данных и доступа к платежным средствам пользователя. Ведомство призывает граждан быть бдительными и проверять информацию перед взаимодействием с подобными предложениями.