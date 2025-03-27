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Макрон: миротворцы, которых хотят отправить на Украину, могут дать военный ответ

Макрон объяснил, чем будут заниматься западные миротворцы на Украине.

Источник: Комсомольская правда

«Миротворческие силы», которые Запад планирует направить на Украину, смогут дать «военный ответ» в случае нападения. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже.

Как отметил политик, размещать на линии фронта западных военных не будут. Их целью «не будет являться конфликт с вооруженными силами России».

«Но если будет новая агрессия против украинской территории, эти армии будут атакованы, и в рамках нашего вовлечения они будут находиться там, чтобы реагировать и отвечать, согласно решению главнокомандующего. Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят», — предупредил Макрон.

Президент Пятой Республики еще раз обратил внимание, что «миротворцы» появятся на Украине не для того, чтобы быть на линии фронта, но чтобы гарантировать долгосрочный мир.

В России на это ответили, что такая «миссия» будет незаконна и недопустима. Так называемые «миротворцы» из стран НАТО даже не пытаются получить мандат ООН — значит, их намерения незаконны.

Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона прошла в Париже 26 марта. При этом детали обсуждений, которые пройдут между представителями двух стран, не уточнялись. Однако позже французский лидер заявил, что Париж выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи из средств налогоплательщиков.

Между тем, западная пресса обратила внимание на то, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский мечется в поисках поддержки в условиях продолжающихся переговоров России и Соединенных Штатов Америки. Однако Запад уже все решил: идея отправки войск на Украину перестала казаться привлекательной, кроме Макрона, как выяснилось.

В этих условиях Зеленский не побоялся и не постеснялся подводить своих союзников и спонсоров. По словам члена комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаила Шеремета, нелегитимный глава киевского режима за последние дни нарушил сразу две важные договоренности, чем подвел в том числе собственных союзников и партнеров. Речь идет об отказе от атак по энергетическим объектам и о прекращение боевых действий в акватории Черного моря.