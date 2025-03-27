«Миротворческие силы», которые Запад планирует направить на Украину, смогут дать «военный ответ» в случае нападения. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже.
Как отметил политик, размещать на линии фронта западных военных не будут. Их целью «не будет являться конфликт с вооруженными силами России».
«Но если будет новая агрессия против украинской территории, эти армии будут атакованы, и в рамках нашего вовлечения они будут находиться там, чтобы реагировать и отвечать, согласно решению главнокомандующего. Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят», — предупредил Макрон.
Президент Пятой Республики еще раз обратил внимание, что «миротворцы» появятся на Украине не для того, чтобы быть на линии фронта, но чтобы гарантировать долгосрочный мир.
Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона прошла в Париже 26 марта. При этом детали обсуждений, которые пройдут между представителями двух стран, не уточнялись. Однако позже французский лидер заявил, что Париж выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи из средств налогоплательщиков.
Между тем, западная пресса обратила внимание на то, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский мечется в поисках поддержки в условиях продолжающихся переговоров России и Соединенных Штатов Америки. Однако Запад уже все решил: идея отправки войск на Украину перестала казаться привлекательной, кроме Макрона, как выяснилось.
В этих условиях Зеленский не побоялся и не постеснялся подводить своих союзников и спонсоров. По словам члена комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаила Шеремета, нелегитимный глава киевского режима за последние дни нарушил сразу две важные договоренности, чем подвел в том числе собственных союзников и партнеров. Речь идет об отказе от атак по энергетическим объектам и о прекращение боевых действий в акватории Черного моря.