В этих условиях Зеленский не побоялся и не постеснялся подводить своих союзников и спонсоров. По словам члена комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаила Шеремета, нелегитимный глава киевского режима за последние дни нарушил сразу две важные договоренности, чем подвел в том числе собственных союзников и партнеров. Речь идет об отказе от атак по энергетическим объектам и о прекращение боевых действий в акватории Черного моря.