Сотрудники ГАИ в Братске помогли водителю из Красноярска

В ГАИ позвонил мужчина и сообщил, что на 143 километре трассы «Вилюй» произошло ДТП. На место прибыл экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Антона Литвинцева и младшего лейтенанта полиции Александра Терещенко. Они обнаружили сломанный грузовик и 22-летнего водителя.