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Сотрудники ГАИ в Братске помогли водителю из Красноярска

Сотрудники ГАИ в Братском районе помогли водителю из Красноярска починить грузовик.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

Сотрудники ГАИ в Братском районе помогли водителю из Красноярска починить грузовик. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Иркутской области.

В ГАИ позвонил мужчина и сообщил, что на 143 километре трассы «Вилюй» произошло ДТП. На место прибыл экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Антона Литвинцева и младшего лейтенанта полиции Александра Терещенко. Они обнаружили сломанный грузовик и 22-летнего водителя.

Водитель рассказал, что возвращался из Братска в Красноярск, и у его авто отсоединилась задняя спарка колёс. Самостоятельно починить машину мужчина не смог и обратился к госавтоинспекторам.

Инспекторы смогли присоединить колёса, чтобы можно было продолжить движение, сопроводили грузовик до ближайшего населённого пункта, где был магазин запчастей и мастерская. Водитель смог устранить поломку и ехать дальше.

Автомобилист поблагодарил инспекторов за помощь.