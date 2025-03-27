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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный рис

При покупке риса важно обращать внимание на несколько ключевых аспектов, чтобы выбрать продукт наилучшего качества.

Источник: Freepik

Об этом рассказали специалисты красноярского ведомства.

1. Однородность зёрен: убедитесь, что зерна одинакового размера и не содержат обломков, шелухи или примесей. Особое внимание стоит уделить белым зёрнам — они являются недозревшими и могут испортить вкус вашего блюда.

2. Проверка упаковки: встряхните упаковку несколько раз, чтобы лучше рассмотреть её содержимое.

3. Цвет зёрен: в белом рисе не должно быть пожелтевших зёрен, так как это может указывать на ненадлежащее хранение и риск развития грибка.

4. Дата производства: обратите внимание на дату упаковки — предпочтительно, чтобы она совпадала с периодом сбора свежего урожая.

5. Запах крупы: после вскрытия упаковки понюхайте рис. Наличие плесневого запаха сигнализирует о том, что продукт нельзя употреблять.

Также важно учитывать сорт риса, указанный на упаковке. Существует несколько категорий: экстра, высший, 1, 2 и 3 сорта. Фразы вроде «высшее качество» не имеют юридической силы и являются лишь маркетинговым приемом.

Правила хранения риса.

• Азиатский шлифованный рис сохраняет свои качества до 18 месяцев.

• Российский и нешлифованный рис — до 12 месяцев.

После покупки рекомендуется пересыпать рис в стеклянную банку, плотно закрыть крышкой и указать срок годности, подписав или наклеив эту информацию. Эти простые советы помогут вам выбрать и сохранить качественный рис для ваших кулинарных шедевров.