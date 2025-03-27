В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный рис

Об этом рассказали специалисты красноярского ведомства.
1. Однородность зёрен: убедитесь, что зерна одинакового размера и не содержат обломков, шелухи или примесей. Особое внимание стоит уделить белым зёрнам — они являются недозревшими и могут испортить вкус вашего блюда.
2. Проверка упаковки: встряхните упаковку несколько раз, чтобы лучше рассмотреть её содержимое.
3. Цвет зёрен: в белом рисе не должно быть пожелтевших зёрен, так как это может указывать на ненадлежащее хранение и риск развития грибка.
4. Дата производства: обратите внимание на дату упаковки — предпочтительно, чтобы она совпадала с периодом сбора свежего урожая.
5. Запах крупы: после вскрытия упаковки понюхайте рис. Наличие плесневого запаха сигнализирует о том, что продукт нельзя употреблять.
Также важно учитывать сорт риса, указанный на упаковке. Существует несколько категорий: экстра, высший, 1, 2 и 3 сорта. Фразы вроде «высшее качество» не имеют юридической силы и являются лишь маркетинговым приемом.
Правила хранения риса.
• Азиатский шлифованный рис сохраняет свои качества до 18 месяцев.
• Российский и нешлифованный рис — до 12 месяцев.
После покупки рекомендуется пересыпать рис в стеклянную банку, плотно закрыть крышкой и указать срок годности, подписав или наклеив эту информацию. Эти простые советы помогут вам выбрать и сохранить качественный рис для ваших кулинарных шедевров.