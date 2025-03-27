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Акция «Бессмертный полк» может состояться в этом году в Иркутске

В настоящее время вопрос о проведении мероприятия находится на стадии решения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Акция «Бессмертный полк» (0+) может состояться в этом году в Иркутске в очном формате. Как рассказала заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуры Татьяна Эдельман, в настоящее время вопрос о прохождении акции находится на стадии решения. В правительстве региона отмечают, что «Бессмертный полк» состоится с вероятностью более 90%. Об этом стало известно в ходе заседания восьмого очередного заседания думы Иркутска, пишет ИА IrkutskMedia.