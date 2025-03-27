Родители России «подписались» под отчётом Правительства РФ о помощи семьям и детям

Тот факт, что наши руководители и лидеры уделяют столько внимания и времени вопросам улучшения качества жизни наших семей, — это очень важно. Льготы для многодетных семей каждый раз дополняются, развиваются отдельные направления, создаётся определённая помощь в тех вопросах, которые семье в одиночку, безусловно, не решить.