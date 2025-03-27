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Родители России «подписались» под отчётом Правительства РФ о помощи семьям и детям

Улучшение качества жизни российских семей — одна из важнейших задач нашего государства. В целях обеспечения граждан необходимыми условиями для аккумулирования качественных ресурсов власти РФ регулярно дополняют меры поддержки и предлагают всё новые и новые инициативы, заявила Life.ru исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская.

Источник: Life.ru

Так собеседница издания прокомментировала отчёт Правительства РФ в Госдуме, где было сказано о росте выплат по беременности и родам, материнском капитале, программе социального контракта и пособии для малообеспеченных семей.

Тот факт, что наши руководители и лидеры уделяют столько внимания и времени вопросам улучшения качества жизни наших семей, — это очень важно. Льготы для многодетных семей каждый раз дополняются, развиваются отдельные направления, создаётся определённая помощь в тех вопросах, которые семье в одиночку, безусловно, не решить.

Лариса Санатовская.

Исполнительный директор Национальной родительской ассоциации.

Впрочем, добавила Санатовская, любые инициативы должны быть направлены лишь на создание благоприятных условий, связанных, например, с трудоустройством, образованием или жильём. Переусердствовать в этом вопросе не стоит, так как внутренние ресурсы семей тоже должны стимулироваться.

«Потому что, переходя только на попечительскую составляющую и не стимулируя внутренние ресурсы семьи, это, наверное, тоже неправильно», — подытожила исполнительный директор НРА.

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчётом 26 марта. По словам главы кабмина, с начала реализации программы материнского капитала в 2007 году в России было выдано примерно 14,5 миллиона сертификатов.