Памятник архитектуры в центре Перми продают за 53,9 миллиона рублей

Судя по истории изменений объявления, здание выставили на продажу ещё в ноябре 2023 года, и цена его только растёт: за два года памятник подорожал на 2,4 миллиона. В январе 2025 года 59.RU обратился к продавцу за комментарием, но тот общаться с журналистами не пожелал.