Памятник архитектуры в центре Перми продают за 53,9 миллиона рублей

В Перми продают объект культурного наследия «Торговая баня мещанки Е. П. Кашиной» на улице Монастырской за 53,9 миллиона рублей. На объявление обратило внимание издание Business Class.
В здании на Монастырской, 19, ещё до Октябрьской революции работала частная баня с водопроводом и паровой машиной. После 1917 года баня стала общественной, а во время Великой Отечественной войны в здании размещался санитарный пропускник из-за потока эвакуированных и нехватки мыла.
Недавно у здания сменился собственник. До 2022 года им владело «Пермское специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро». В 2016 году его директор рассказывала perm.aif.ru о планах по реконструкции бани. После банкротства компании объект приобрели на торгах за 26,7 миллиона рублей.
С 2022 по 2024 годы в здании заменили кровлю и окна, отреставрировали фасады, заменили проводку и систему теплоснабжения, сделали дренаж и благоустроили территорию.
Судя по истории изменений объявления, здание выставили на продажу ещё в ноябре 2023 года, и цена его только растёт: за два года памятник подорожал на 2,4 миллиона. В январе 2025 года 59.RU обратился к продавцу за комментарием, но тот общаться с журналистами не пожелал.
В объявлении указано, что сейчас здание свободно и подходит под любые цели, особенно для организации хостела или гостиницы.