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Симферопольцев будут штрафовать за неправильное движение на перекрестках

В Симферополе проводится профилактическое мероприятие «Перекресток».

Источник: НИА Крым

В рамках операции автоинспекторы проводят профилактические рейды в районе перекрёстков, где нарушения Правил дорожного движения влекут негативные последствия для участников дорожного движения.

В ходе мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы уделяют особое внимание таким нарушениям как: проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора, выезд на перекресток в случае образовавшегося затора и создание препятствия для движения транспортных средств в поперечном направлении, а также невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка.

Госавтоинспекторы отмечают, что многие пешеходы и водители не знают правильного обозначения светофорных объектов, что ведет к штрафам.