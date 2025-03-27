В Красноярске ребенок съел в кафе десерт со скрытым составом и попал в больницу

«Но через несколько часов после употребления лишь половины десерта у ребенка развилась тяжелая аллергическая реакция: появился отек лица, сыпь, он стал задыхаться. Взрослые оказали первую помощь и вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали в стационар, где врачи диагностировали аллергическую крапивницу. На следующий день после инцидента, столкнувшись с отказом кафе в признании вины, родители обратились к нам», — рассказали в Роспотребнадзоре.

На запрос специалистов представитель кафе пояснила, что информация о составе реализуемой пищевой продукции доводится только на сайте заведения. Это, напомним, противоречит закону.