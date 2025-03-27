В Красноярске ребенок съел в кафе десерт со скрытым составом и попал в больницу

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
Инцидент произошел, когда дети из модельной школы пришли в заведение на улице Парусная для проведения урока по столовому этикету. По словам одного из родителей, прежде чем сделать заказ, его ребенок с аллергией на орехи и сопровождающий педагог попросили уточнить состав шоколадного брауни, так как в меню эта информация отсутствовала. Официант ответил, что десерт состоит из шоколадного бисквита и мороженого.
«Но через несколько часов после употребления лишь половины десерта у ребенка развилась тяжелая аллергическая реакция: появился отек лица, сыпь, он стал задыхаться. Взрослые оказали первую помощь и вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали в стационар, где врачи диагностировали аллергическую крапивницу. На следующий день после инцидента, столкнувшись с отказом кафе в признании вины, родители обратились к нам», — рассказали в Роспотребнадзоре.
На запрос специалистов представитель кафе пояснила, что информация о составе реализуемой пищевой продукции доводится только на сайте заведения. Это, напомним, противоречит закону.
Согласно Правилам оказания услуг общественного питания, исполнитель обязан предоставлять потребителям информацию об основных ингредиентах, входящих в состав блюд, через меню, прейскуранты или иными способами, а возможность ознакомления с ней должна быть как в зале обслуживания, так и вне его.
Роспотребнадзор объявил ИП Фролковой Л. С. предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В ведомстве отмечают, что пострадавшая сторона имеет право на предъявление требований о компенсации морального вреда.