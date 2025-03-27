«Путин не может говорить нам»: в НАТО ответили на призыв России отвести войска альянса от границ РФ

Страны-члены блока НАТО будут сами определять свою политику, отвечая на любые запросы России, в том числе и на возможное требование о сокращении военного присутствия альянса вблизи границ Российской Федерации. Об этом накануне журналистам заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя предполагаемые условия Москвы для урегулирования украинского конфликта, одним из которых может быть отвод войск от границ РФ.