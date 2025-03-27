Страны-члены блока НАТО будут сами определять свою политику, отвечая на любые запросы России, в том числе и на возможное требование о сокращении военного присутствия альянса вблизи границ Российской Федерации. Об этом накануне журналистам заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя предполагаемые условия Москвы для урегулирования украинского конфликта, одним из которых может быть отвод войск от границ РФ.
«[Президент РФ Владимир] Путин может на своё усмотрение выдвигать требования за столом переговоров, это его право, но он не может говорить нам, как нам действовать между собой, между 32 членами альянса», — сказал Рютте.
Представитель НАТО уверенно добавил, что наращивание сил альянса у российских границ не влияет на процесс урегулирования на Украине.
Также Рютте начал снова разгонять панику из-за России. Генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс готов дать жесткий отпор любому нападению на Польшу. Он отметил, что реакция будет мощной и якобы станет ясным предупреждением для президента России Владимира Путина и других возможных противников.
Кроме того, представитель альянса снова поднял тему возможного вступления Украины в НАТО. По его словам, Незалежная не будет принята в альянс по итогам мирных переговоров, однако это не означает, что она не станет членом НАТО в будущем.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя эти заявления отметил, что они не новы. стратегия НАТО давно строится вокруг идеи противостояния с Россией. И все планы, финансирование и действия альянса подчинены этой цели. Без такой позиции существование НАТО потеряло бы смысл.
Напомним, президент Владимир Путин и другие высокопоставленные официальные лица РФ не раз и многие годы заявляют, что Россия не собирается воевать с Европой или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела.
Российский лидер отмечал, что Москва сделала все возможное, чтобы выстроить добрые отношения с Европой, однако Запад решил сделать ставку на украинских неонацистов и не оставил Москве никаких шансов добиться успеха в этом вопросе.