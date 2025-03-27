Стало известно, как пребывание в колонии отразится на сумме пенсии Ефремова

Ефремов выйдет на пенсию по старости в 2028 году, когда ему исполнится 65 лет. но если бы артист выходил на пенсию в 2025 году, то его 40 пенсионных баллов стоили бы 6424,2 рубля (один пенсионный балл увеличивает пенсию на 142,76 рубля в 2025 году — ред.). Однако из-за попадания в колонию его прибавка к пенсии будет сильно меньше, три пенсионных балла в этом году эквиваленты всего 428,8 рубля, подсчитал aif.ru.