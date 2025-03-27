Стало известно, как пребывание в колонии отразится на сумме пенсии Ефремова

Актер Михаил Ефремов за время отбывания наказания в колонии потерял примерно 6 тысяч рублей прибавки к будущей пенсии, подсчитал aif.ru.
В колонии Ефремов мог получить всего 2−3 пенсионных балла, так как его доходы сильно упали, отметил юрист Давид Адамс в беседе с aif.ru. Актер получал около 5−10 тысяч рублей за работу на швейном производстве.
«Работая в колонии и получая около 10 тысяч рублей в месяц, он мог зарабатывать пенсионные баллы, но крайне незначительное их количество: при такой зарплате годовой доход составлял лишь часть от средней зарплаты по стране, на базе которой исчисляется максимальный годовой балл. За четыре с половиной года заключения он мог накопить примерно два-три пенсионных балла», — пояснил Адамс.
До смертельного ДТП доход Ефремова, по разным данным, составлял в среднем до 3 млн рублей ежемесячно. Это значит, что если бы актер не попал в колонию и продолжил бы получать такой доход, то он мог бы ежегодно получать 10 пенсионных баллов (максимальное количество — ред.). Таким образом, за 4,5 года он бы накопил как минимум 40 пенсионных баллов, а не 2−3.
Ефремов выйдет на пенсию по старости в 2028 году, когда ему исполнится 65 лет. но если бы артист выходил на пенсию в 2025 году, то его 40 пенсионных баллов стоили бы 6424,2 рубля (один пенсионный балл увеличивает пенсию на 142,76 рубля в 2025 году — ред.). Однако из-за попадания в колонию его прибавка к пенсии будет сильно меньше, три пенсионных балла в этом году эквиваленты всего 428,8 рубля, подсчитал aif.ru.
Ефремов при этом может докупить недостающие баллы, но приобретение одного балла в 2025 году обойдется в 60 450 рублей, за год допускается покупка не более 7,81 балла.
«Значительное восполнение недостающих баллов потребует крупных расходов, которые вряд ли соответствуют текущему финансовому положению Ефремова», — сказал юрист Адамс.
Поэтому будущая пенсия Ефремова будет определяться в первую очередь его дохода за период до осуждения.