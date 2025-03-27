Минздрав предложил разрешить комиссиям направлять пациентов в другой регион

В Минздраве считают, что новый порядок сделает процедуру более комфортной для пациентов. Медицинский адвокат Ирина Гриценко, слова которой привели журналисты, отметила, что указанная инициатива закрепит уже существующую практику и сделает процесс более прозрачным. Кроме того, по ее словам, новый порядок избавит лечащих врачей от излишней нагрузки и уменьшит конфликты с пациентами.