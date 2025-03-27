Минздрав предложил разрешить комиссиям направлять пациентов в другой регион

Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, согласно которому решение направить пациента для лечения в другой регион будет принимать врачебная комиссия, а не врач, написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что документ уже прошёл этап обсуждения и теперь разослан в профессиональные ассоциации, которые дадут свои оценки инициативе. В действующем приказе говорится, что пациент самостоятельно выбирает организации для получения медицинской помощи, а направление выдается лечащим врачом.
В Минздраве считают, что новый порядок сделает процедуру более комфортной для пациентов. Медицинский адвокат Ирина Гриценко, слова которой привели журналисты, отметила, что указанная инициатива закрепит уже существующую практику и сделает процесс более прозрачным. Кроме того, по ее словам, новый порядок избавит лечащих врачей от излишней нагрузки и уменьшит конфликты с пациентами.
Напомним, в феврале пресс-служба Минздрава сообщила aif.ru о том, что ведомство разработало проект приказа, который направлен на улучшение качества медицинской помощи в России. Документ определяет критерии оценки качества, которые разработаны на основе клинических рекомендаций, используемых медработниками с 2018 года.