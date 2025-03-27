Мэр Уфы открыл велосезон и отправился в рейд по улицам города

«Доброе утро, уважаемые уфимцы. Я сегодня открыл велосезон. Конечно, для меня это не только велопрогулка, а возможность посмотреть, как в городе наводят порядок. Еще местами снег лежит. Тем не менее мы готовимся к масштабному событию в нашем городе, это городской субботник», — рассказал он в своем телеграм-канале.