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Мэр Уфы открыл велосезон и отправился в рейд по улицам города

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев открыл велосезон и отправился в рейд по улицам города. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Источник: Башинформ

«Доброе утро, уважаемые уфимцы. Я сегодня открыл велосезон. Конечно, для меня это не только велопрогулка, а возможность посмотреть, как в городе наводят порядок. Еще местами снег лежит. Тем не менее мы готовимся к масштабному событию в нашем городе, это городской субботник», — рассказал он в своем телеграм-канале.

Ратмир Мавлиев добавил, что для участников предстоящего субботника подготовлено более 1000 самых разных призов. Также отдельное финансирование предусмотрено для администраций районов города, которые лучшего всего справились с весенней уборкой территорий.