Правила медосвидетельствования на состояние опьянения изменятся в РФ с сентября

Одним из ключевых нововведений станет уточнение алгоритма освидетельствования при оказании экстренной медпомощи. В частности, при поступлении пострадавших в результате аварий или лиц с признаками отравления наркотиками, токсичными либо психотропными веществами будет производиться отбор биоматериалов — крови и мочи. Образцы будут храниться в течение семи дней, а в случае необходимости подвергаться дополнительным исследованиям.