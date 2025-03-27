Правила медосвидетельствования на состояние опьянения изменятся в РФ с сентября

Одним из ключевых нововведений станет уточнение алгоритма освидетельствования при оказании экстренной медпомощи. В частности, при поступлении пострадавших в результате аварий или лиц с признаками отравления наркотиками, токсичными либо психотропными веществами будет производиться отбор биоматериалов — крови и мочи. Образцы будут храниться в течение семи дней, а в случае необходимости подвергаться дополнительным исследованиям.
Ещё одно изменение касается списка контролируемых психоактивных соединений, который скорректирован с учётом динамики потребления запрещённых веществ. Обновлённый перечень позволит точнее выявлять наличие наркотических компонентов в организме.
Напомним, Минздрав предложил обновить правила медосвидетельствования на предмет опьянения ещё 16 февраля. Проект ведомства также уточняет процесс получения согласия на освидетельствование и определяет причины для отказа.