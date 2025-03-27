Стало известно, какой будет погода в конце марта в Башкирии

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, окончание марта будет теплым, но ветреным.
Так, пятница, 28 марта, ознаменуется 12-градусным теплом. Ночью столбики термометров опустятся максимум до 0…-5 градусов, обещают в Башгидрометцентре. Осадков в этот день не предвидится, однако ожидается умеренный ветер.
Характер погоды не изменится в выходной. Последняя суббота марта будет ясной и теплой.
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