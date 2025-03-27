Как живёт омская семья, в которой родилась тройня

Два месяца прошло с момента появления тройни в семье омичей Прокопьевых. После их рождения Людмила и Константин стали родителями шестерых детей, причём все мальчики.
Хранительница очага этого мужского царства рассказала omsk.aif.ru, как чувствуют себя малыши и каково это — быть мамой тройняшек.
Три + три.
Ещё до рождения тройни семья омичей Прокопьевых была многодетной: у работника железной дороги Константина и сотрудницы медучреждения Людмилы трое старших детей. И все они тоже мужского пола.
Первенцу уже 19, учится на третьем курсе в одном из омских колледжей, второй в этом году отправится в первый класс, увлекается хоккеем. Некогда младшенький, а теперь третий по счёту ребёнок от своих новоиспечённых братьев недалеко ушёл, ему скоро исполнится три года, мальчик с удовольствием посещает детсад.
Дружной большой семье для полного счастья не хватало дочки и сестрички. И когда Людмила узнала о своём положении, все надеялись на чудо. Чудо свершилось, только судьба распорядилась по-своему, вместо одной девочки Прокопьевы получили ещё трёх мальчиков.
«Первое УЗИ показало нам двойню. Со стороны мужа в роду было такое, и мы были готовы к тому, что это может случиться с нами. Но когда я узнала, что будет тройня, это был шок. Как так, откуда? Неделю назад было двое. Нахлынули и слёзы, и смех. Такой подарок судьбы! Муж тоже был в шоке, пытался шутить, мол “а что, если следующее УЗИ покажет четверых?”. Дети обрадовались, ждали сестрёнок, но когда узнали пол детей, никто не расстроился, думали лишь о том, чтобы они родились здоровыми», — вспоминает Людмила.
С разницей в минуту.
Мама тройни признаётся, что многоплодная беременность ничем не отличалась от предыдущих, даже внешне трудно было догадаться, что в животе не один малыш, а три. За развитием детей и женским здоровьем наблюдали врачи городского клинического перинатального центра. Кстати, сотрудники этого медучреждения имеют большой опыт ведения многоплодных беременностей и родов. По среднестатистическим данным в этой организации тройня рождается примерно раз в год.
У Людмилы роды наступили на 33-й неделе, вместе с врачами было принято решение о кесаревом сечении. Арсению, Матвею и Тимофею Прокопьевым выпал один день рождения на троих. 30 марта исполняется два месяца с того момента, как они появились на свет. В мир они пришли все втроём одновременно, с разницей в считанные минуты. Такая вот неразлучная троица, с внешностью один в один. Рост двоих — 43 см, третий на 2 см поменьше, он и весом оказался полегче — 1800 кг, его братишки родились чуть крупнее — по 1930 и 1990 кг. По словам медиков, для тройни такие показатели — норма.
Помогает режим.
Мама тройняшек признаётся, что поначалу даже ей сложно было их различать. Но это было только в первые часы.
«Они, конечно, очень похожи и в то же время разные. К рукам стараюсь не приучать, иначе будет тяжело, ведь не всегда есть помощники. По возможности помогают и муж, и дети, и бабушки. У детей есть график, спят и кушают по времени, кормлю их смесью. И мне так легче, остаётся время на домашние дела и старших детей», — рассказывает счастливая мама.
В обязательном распорядке дня — прогулки на свежем воздухе. Для мамы, когда она решается прогуляться с малышами без чьей-то помощи, это настоящее испытание. Коляску для тройни родители купить не смогли, но нашли компромиссный вариант. Купили одну коляску обычную, а вторую — для двойни. А вот кроватки у каждого малыша свои, хоть и одинаковые: родители считают, что у детей должно быть личное пространство.
«На этом остановимся».
Значительное прибавление в семье заставило родителей задуматься о расширении жилплощади. Восьмерым в двухкомнатной квартире уже стало тесновато, а когда малыши подрастут, потребуется ещё больше места.
«Стараемся не зацикливаться на трудностях. Бытовые проблемы и бессонные ночи отходят на второй план, когда смотришь на эти милые одинаковые личики и знаешь, что малыши здоровы», — признаётся Людмила.
В жилищном вопросе сулят помочь местные власти. Мэр Омска Сергей Шелест пообещал ходатайствовать перед «РЖД», где работает папа, об улучшении жилищных условий многодетной семьи. А ещё в подарок на день рождения мальчишки получили от городской администрации денежный сертификат на 300 тыс. руб.
На вопрос: «А если жилплощадь станет больше, за девочкой пойдёте?», Людмила и Константин отвечают в один голос: «Нет, на этом остановимся, ведь родить несложно, труднее поставить детей на ноги, создать им условия, чтобы они ни в чём не нуждались. А дочка пусть останется мечтой. Может быть, в будущем у нас вместо неё будут внучки».
Кстати.
Рождение тройни естественным путём случается очень редко. По данным ВОЗ, тройняшки рождаются у одной из 8000 беременных. Для сравнения: двойни — у одной из 80-ти.
На появление на свет близнецов влияет и возраст матери. По статистике, наибольшее число рождений отмечается у 37−38-летних матерей (ЭКО в расчёт не идёт).
Близнецы чаще рождаются в странах с умеренным климатом, нежели в жарких.
Один из журналов о репродуктивной медицине проводил исследование, которое доказало, что употребление молока в больших количествах повышает шансы на рождение двойняшек в 5 раз.