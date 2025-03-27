Как живёт омская семья, в которой родилась тройня

«Первое УЗИ показало нам двойню. Со стороны мужа в роду было такое, и мы были готовы к тому, что это может случиться с нами. Но когда я узнала, что будет тройня, это был шок. Как так, откуда? Неделю назад было двое. Нахлынули и слёзы, и смех. Такой подарок судьбы! Муж тоже был в шоке, пытался шутить, мол “а что, если следующее УЗИ покажет четверых?”. Дети обрадовались, ждали сестрёнок, но когда узнали пол детей, никто не расстроился, думали лишь о том, чтобы они родились здоровыми», — вспоминает Людмила.