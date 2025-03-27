Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский может потерять еще больше, продолжая саботировать мирные инициативы и надеясь на помощь Европы. Об этом политика в эфире YouTubе-канала Deep Dive предупредил бывший американский военный Дэниел Дэвис.
Эксперт отметил, что для начала мирных переговоров все пытаются договориться о прекращении огня. Именно там, очевидно, будет проведена черта.
«И очевидно, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки. Но он играет с огнем, совершенно не осознавая, что может потерять еще больше», — сказал эксперт.
Дэвис отметил, что Европе мирный процесс не нужен, поэтому она всеми возможными способами подталкивает Украину продолжать боевые действия.
Между тем, сам нелегитимный лидер Украины выразил обеспокоенность в связи с переговорами России и США в Эр-Рияде. Зеленскому не понравилось, что делегации начали обсуждать целостность страны без присутствия Киева.
В метаниях в поисках помощи Зеленский, нежелающий окончания конфликта, накануне отправился во Францию для встречи с Эммануэлем Макроном. По окончании переговоров президент Франции снова поднял тему отправки неких европейских миротворцев на Украину. Он заявил, то «миротворческие силы», которые Запад планирует направить в Незалежную, смогут дать «военный ответ» в случае нападения.