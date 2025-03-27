В метаниях в поисках помощи Зеленский, нежелающий окончания конфликта, накануне отправился во Францию для встречи с Эммануэлем Макроном. По окончании переговоров президент Франции снова поднял тему отправки неких европейских миротворцев на Украину. Он заявил, то «миротворческие силы», которые Запад планирует направить в Незалежную, смогут дать «военный ответ» в случае нападения.