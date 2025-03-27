Невролог перечислил тревожные симптомы головной боли

Боль в висках — это ощущение, с которым хотя бы раз в жизни сталкивался каждый. Оно может быть сигналом о различных проблемах с организмом. Об этом KP.RU рассказал врач-невролог Петр Соков.
— Опасна так называемая громоподобная боль — она возникает резко, имеет высокую интенсивность и полностью лишает человека трудоспособности. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться к врачу, — объяснил медик.
По словам специалиста, важно не только обратить внимание на интенсивность боли, но и на сопутствующие симптомы. Если головная боль сопровождается неврологическими расстройствами, такими как слабость в конечностях, онемение или нарушение координации, это может указывать на инсульт. В таких случаях необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь.
Важно начинать принимать лекарства как можно раньше при приступе головной боли. Чем быстрее вы примете препарат после начала боли, тем более эффективным будет его действие. Не стоит терпеть боль.