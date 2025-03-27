Невролог перечислил тревожные симптомы головной боли

По словам специалиста, важно не только обратить внимание на интенсивность боли, но и на сопутствующие симптомы. Если головная боль сопровождается неврологическими расстройствами, такими как слабость в конечностях, онемение или нарушение координации, это может указывать на инсульт. В таких случаях необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь.