Московский метрополитен обязали устранить нарушения в депо «Митино»

Там отмечается, что судебному разбирательству предшествовала проверка прокуратуры Московского метрополитена, которая показала, что электродепо «Митино» не оснащено системой видеонаблюдения в объеме, предусмотренном планом обеспечения транспортной безопасности объекта инфраструктуры внеуличного транспорта. По мнению представителей надзорного ведомства, это делает объект уязвимым перед возможными угрозами, в том числе террористического характера. В связи с этим начальнику Московского метрополитена 30.03.2022 было внесено представление об устранении нарушений закона.