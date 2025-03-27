Московский метрополитен обязали устранить нарушения в депо «Митино»

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы обязал Московский метрополитен устранить недостатки в обеспечении безопасности крупнейшего в столице электродепо «Митино», в частности, надлежащим образом оборудовать его системой видеонаблюдения. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.
«Суд решил обязать ГУП “Московский метрополитен” устранить допущенные нарушения законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, а именно обеспечить оснащение электродепо “Митино” системой видеонаблюдения в объеме, предусмотренном планом обеспечения транспортной безопасности объекта инфраструктуры внеуличного транспорта, а также в полном объеме хранение в электронном виде данных с камер видеонаблюдения, являющихся техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в срок до 31.12.2025», — сказано в документе.
Там отмечается, что судебному разбирательству предшествовала проверка прокуратуры Московского метрополитена, которая показала, что электродепо «Митино» не оснащено системой видеонаблюдения в объеме, предусмотренном планом обеспечения транспортной безопасности объекта инфраструктуры внеуличного транспорта. По мнению представителей надзорного ведомства, это делает объект уязвимым перед возможными угрозами, в том числе террористического характера. В связи с этим начальнику Московского метрополитена 30.03.2022 было внесено представление об устранении нарушений закона.
Однако выявленные недостатки устранены не были. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием обязать метрополитен установить систему видеонаблюдения. Суд доводы прокуроров поддержал.
Депо «Митино» является основным для подвижного состава Арбатско-Покровской линии. Комплекс содержит 32 подобъекта общей площадью 99 011 кв. м, таким образом, до открытия депо «Южное» Петербургского метрополитена 5 сентября 2019 года «Митино» считалось самым большим депо метрополитена в Европе. В настоящее время это самое крупное московское депо.