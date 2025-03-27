Новосибирцы несколько дней жалуются на сбои в интернете

В Новосибирской области местные жители продолжают жаловаться на определенные приложения и сайты, которые не работают. Сегодня, 27 марта, сибиряки вновь столкнулись со сбоями в YouTube.
Уточняется, что проблемы с сервисом наблюдаются в России с июля 2024 года, а с начала 2025 года ситуация лишь ухудшилась.
На данный момент в видеохостинге упала загрузка контента. Некоторые жалуются на сбои и полную недоступность платформы. Среди причин как технические, так и политические.
Также многие замечают проблемы в работе мессенджеров.