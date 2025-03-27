В России изменятся правила медосвидетельствования на состояние опьянения: подробности

В Госдуме сразу во втором и третьем чтениях приняли и другие меры: повышения штрафов за разные нарушения ПДД и введения наказания за повторное вождение автомобиля без полиса ОСАГО. Отмечалось, что штрафы за нарушения правил дорожного движения в стране не увеличивались с 2013 года, а инфляция за этот период достигли 70%.