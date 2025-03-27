В России изменятся правила медосвидетельствования на состояние опьянения: подробности

Министерство здравоохранения России планирует изменить правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с 1 сентября 2025 года. Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Приказ утверждает порядок проведения медосвидетельствования на состояние опьянения алкоголем, наркотиками или другими токсическими веществами. Документ будет действовать с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года.
Проект уточняет особенности проведения медосвидетельствования и вынесения заключения при оказании экстренной медицинской помощи. При оказании помощи пострадавшим в ДТП и лицам с признаками отравления наркотиками, ядами или психотропными веществами, будут отбираться биологические объекты (моча и кровь). Эти образцы будут храниться неделю и при необходимости исследоваться.
Также в проекте приказа изменен перечень основных групп наркотических средств и психотропных веществ для химико-токсикологических исследований с учетом изменения структуры наркопотребления в России.
Документ также уточняет вопросы получения информированного добровольного согласия на медосвидетельствование и основания для вынесения заключения об отказе от процедуры.
Прежде Минтранс РФ подготовил проект, по которому пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты, будут официально квалифицироваться как водители транспортных средств. Проект предполагает четкое разграничение между СИМ, велосипедами и мопедами. Предлагается ввести запрет на использование СИМ более одного человека, независимо от конструкции устройства.
В Госдуме сразу во втором и третьем чтениях приняли и другие меры: повышения штрафов за разные нарушения ПДД и введения наказания за повторное вождение автомобиля без полиса ОСАГО. Отмечалось, что штрафы за нарушения правил дорожного движения в стране не увеличивались с 2013 года, а инфляция за этот период достигли 70%.
Тем временем опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян положительно оценивают увеличение размеров штрафов за самые распространенные нарушения Правил дорожного движения (ПДД). При этом 27% соотечественников восприняли эти изменения негативно, а 14% — безразлично. Типичными сторонниками ужесточения наказания выступили женщины и пенсионеры.