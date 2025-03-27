Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и выпуск воздушных судов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и отправку воздушных судов после ЧП с самолетом Ан-12, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нового Уренгоя, в среду у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси «не стала на замок», и борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших при инциденте нет. Аэропорт временно прекращал прием и отправку воздушных судов.
«Аэропорт Новый Уренгой на Ямале открылся на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сегодня в 6.00 мск. Временное закрытие аэропорта было необходимо из-за проведения работ по эвакуацию грузового самолета Ан-12, совершившего вчера грубую посадку», — говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.
Отмечается, что в период закрытия аэропорта на запасные аэродромы в Надым и Салехард в среду ушли два воздушных судна. Еще один самолет, совершавший рейс в Новый Уренгой из Уфы, вернулся в столицу Башкирии.