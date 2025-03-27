Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и выпуск воздушных судов

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нового Уренгоя, в среду у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси «не стала на замок», и борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших при инциденте нет. Аэропорт временно прекращал прием и отправку воздушных судов.