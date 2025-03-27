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Омские ветераны смогут бесплатно летать по России и СНГ в мае

Перелёты будут осуществляться в экономическом классе.

Источник: Om1 Омск

В преддверии Дня Победы в России пройдёт традиционная акция по предоставлению бесплатных авиабилетов ветеранам Великой Отечественной войны. С 6 по 12 мая они смогут совершать перелёты по внутренним направлениям, а также в страны СНГ без оплаты билета.

Как сообщили в пресс-службе Омского аэропорта, инициатива распространяется на ветеранов и инвалидов войны, тружеников тыла, бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, бесплатные билеты получат и сопровождающие их лица.

Перелёты будут осуществляться в экономическом классе. Акцию поддерживает авиакомпания S7 Airlines, предоставляя возможность ветеранам комфортно добраться до нужного города.