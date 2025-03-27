Омские ветераны смогут бесплатно летать по России и СНГ в мае

В преддверии Дня Победы в России пройдёт традиционная акция по предоставлению бесплатных авиабилетов ветеранам Великой Отечественной войны. С 6 по 12 мая они смогут совершать перелёты по внутренним направлениям, а также в страны СНГ без оплаты билета.