Эксперт ответил, стоило ли красить омский памятник героям

«Я помню, когда в 2015 году приводили бульвар в порядок, эти скульптуры сложили на траву, и они там лежали. Их даже не прикрыли. Это было 10 лет назад. Сейчас, слава богу, их снимать не стали, а вон как покрасили. Я видел, как красят, похоже, что обычной краской. Но фигуры железные, наверное, так можно? Выглядит, конечно, странно, они же не должны блестеть на солнце!» — говорит Олег Подольский, чей дом стоит на бульваре Победы.