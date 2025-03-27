Эксперт ответил, стоило ли красить омский памятник героям

Омск вовсю готовится к 80-летию Великой Победы. В подготовку входят работы по восстановлению и обновлению памятников города. Подрядные организации уже приступили к работе, а их действия успели возмутить омичей.
Подробности в материале omsk.aif.ru.
«Кто разрешил?»
В Омске разгорелся жаркий спор о внешнем виде стелы на бульваре Победы, которую реставрируют к 80-летию Победы. Подрядчики решили покрасить скульптуры в глубокий черный цвет, что вызвало бурю негодования среди горожан. Омичи даже обратились с критикой к губернатору Виталию Хоценко в социальной сети «ВКонтакте».
«Кто разрешил так красить бронзовые памятники чёрным баллончиком? Разве к 80-летию Победы они не заслуживают, чтобы почистили бронзу! Проходящие люди в шоке!» — выразила общее недовольство одна из жительниц города.
Грунтовка и обычная краска.
Корреспондент omsk.aif.ru посетил бульвар Победы и своими глазами взглянул на памятники. Судя по виду, работы по покраске фигур на стеле почти закончились — они все чёрные, как будто их облили смолой, и блестят на солнце. Памятник обнесён лесами, под ним инструменты — шлифовочная машинка, краска и грунтовка.
На оградительной ленте висит информация о подрядчике, выполняющем работу. Это делает ООО «Меркурий». Если верить интернет-источникам, в Омске как минимум три компании с таким названием: одна занимается рыбой, другая автомобилями, а третья продаёт чистящие средства. Ни одна из этих компаний не похожа на ту, что бы могла реставрировать памятники.
Проходящие мимо люди сетуют на то, что монумент воинской славы восстанавливают так непрофессионально.
«Я помню, когда в 2015 году приводили бульвар в порядок, эти скульптуры сложили на траву, и они там лежали. Их даже не прикрыли. Это было 10 лет назад. Сейчас, слава богу, их снимать не стали, а вон как покрасили. Я видел, как красят, похоже, что обычной краской. Но фигуры железные, наверное, так можно? Выглядит, конечно, странно, они же не должны блестеть на солнце!» — говорит Олег Подольский, чей дом стоит на бульваре Победы.
Корреспондент omsk.aif.ru обратился за пояснением, как правильно реставрировать такие фигуры и можно ли их красить.
"Скорее всего, этот памятник сделан выколоткой из чёрного металла. Конечно, выколотку из чермета делать сложнее, чем из меди, например. Но это задумка автора, и она имеет место. Такие памятники красить можно, конечно, таким образом они обновляются.
В первую очередь надо соблюдать идею автора. Эти крашеные памятники полностью ей соответствуют, и ничего критичного я не вижу. Может быть, там надо было выбрать не такой ядрёно-чёрный цвет, не такой глянцевый, а чуть более матовый. Ну и конечно, было бы хорошо, если бы перед покраской подрядчик посоветовался со специалистами, какую краску купить и как её наносить", — говорит известный омский скульптор Виталий Шевченко.
«Приобретут знакомый облик».
После того как история попала в СМИ, городские власти дали официальный комментарий omsk.aif.ru. В мэрии разъяснили, что памятники изготовлены не из бронзы, как считалось, а из металлического сплава. Перед покраской поверхность была тщательно очищена, а выбор черного цвета, по словам администрации, соответствует изначальному авторскому замыслу создателей мемориала.
"Ремонт памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, выполняется профессиональными подрядными организациями. Сами скульптуры — не бронзовые, они сделаны из чёрного металла. Краска специально подобрана в соответствии с авторским замыслом — это важно, ведь мемориал имеет статус объекта культурного наследия и обладает отличными эксплуатационными характеристиками.
Перед окраской скульптуру в обязательном порядке, согласно технологии, очищают от ржавчины и остатков старой краски", — отметили в пресс-службе омской мэрии.
После мэр лично прокомментировал ситуацию. По его словам, фигуры примут «знакомый облик» к маю.
«Вижу в социальных сетях и средствах массовой информации беспокойство по поводу внешнего вида мемориала “Слава героям” на бульваре Победы. Хочу сказать, что вид, который сегодня имеют медные изваяния, не окончательный, работы продолжаются, и к сроку сдачи — 30-му апреля — скульптуры приобретут знакомый облик», — отметил Сергей Шелест.