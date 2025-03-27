Благотворительность в Омске: кого признали меценатом года

ГК «Стройбетон» активно участвует в благотворительных инициативах, поддерживая социальные учреждения города. В частности, компания является меценатом детского сада № 44. В 2024 году в рамках сотрудничества с дошкольным учреждением была проведена масштабная модернизация: приобретена новая мебель, обустроены спортивный зал и игровая комната, улучшены условия в спальных помещениях. Кроме того, воспитанники сада получили доступ к современным гимнастическим комплексам. Также силами «Стройбетона» восстановлена система вентиляции и обновлено электротехническое оборудование пищеблока.