Благотворительность в Омске: кого признали меценатом года

Почетной награды удостоен генеральный директор Группы компаний «Стройбетон» Александр Сасин. В ближайшее время ему будут вручены знак отличия и другие атрибуты.
ГК «Стройбетон» активно участвует в благотворительных инициативах, поддерживая социальные учреждения города. В частности, компания является меценатом детского сада № 44. В 2024 году в рамках сотрудничества с дошкольным учреждением была проведена масштабная модернизация: приобретена новая мебель, обустроены спортивный зал и игровая комната, улучшены условия в спальных помещениях. Кроме того, воспитанники сада получили доступ к современным гимнастическим комплексам. Также силами «Стройбетона» восстановлена система вентиляции и обновлено электротехническое оборудование пищеблока.
Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут отметил, что эта награда вручается уже второй раз одному и тому же меценату. В 2023 году почетное звание также было присуждено ГК «Стройбетон» и её руководителю Александру Сасину.
Мэр Омска Сергей Шелест подчеркнул, что компания активно участвует в различных благотворительных проектах. Помимо детского сада № 44, «Стройбетон» оказывает поддержку спортивной школе и шахматному клубу.
«Компания активно проявляет себя в рамках проекта “Меценатство” и не планирует останавливаться, поэтому решение считаю правильным», — отметил глава города.
В настоящее время в Омске действует 41 соглашение с меценатами, и власти рассчитывают, что эта практика будет расширяться.