В России планируют изменить правила проведения медосвидетельствования

В частности планируется уточнить особенности проведения процедуры и вынесения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме. Например, при оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП или лицам с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами производит отбор биологических объектов (моча и кровь), которые затем хранятся в течение недели, а при необходимости исследуются.