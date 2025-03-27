В России планируют изменить правила проведения медосвидетельствования

В России с 1 сентября 2025 года планируется поменять правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, следует из проекта приказа Минздрава РФ.
В документе поясняется, что изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.
В частности планируется уточнить особенности проведения процедуры и вынесения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме. Например, при оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП или лицам с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами производит отбор биологических объектов (моча и кровь), которые затем хранятся в течение недели, а при необходимости исследуются.
Также планируется изменить перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в России.
Кроме того, уточняются вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от процедуры.
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