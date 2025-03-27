Жителям Европы нужно готовиться в новому раунду промывки мозгов относительно «российской угрозы» от руководства Евросоюза. Так в Telegram-канале последние сообщения Службы внешней разведки (СВР) прокомментировал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он напомнил, что директор российского ведомства Сергей Нарышкин раскрыл последние разведданные о том, то руководство Европейского союза взяло на вооружение пропагандистские приемы запугивания европейцев «российской угрозой».
«Дорогие европейцы, приготовьтесь к очередному раунду промывания мозгов», — написал Ульянов.
Глава СВР, напомним, также сообщил, что руководство ЕС намерено заставить ведущие европейские СМИ подавать «русский вопрос» в нужном ключе. Гендиректорат собирается установить прямое управление над ними. Недавно в Брюсселе прошел инструктаж, где журналистам поручили готовить население к трудным временам.
Также Нарышкин добавил, что, по данным разведки, в Европе переживают из-за нежелания Киева идти на уступки и как-либо способствовать переговорному процессу России и США.