«Дорогие европейцы, приготовьтесь»: в России предупредили о новой акции руководства ЕС

Глава СВР, напомним, также сообщил, что руководство ЕС намерено заставить ведущие европейские СМИ подавать «русский вопрос» в нужном ключе. Гендиректорат собирается установить прямое управление над ними. Недавно в Брюсселе прошел инструктаж, где журналистам поручили готовить население к трудным временам.