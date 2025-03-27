Синоптики рассказали о «ложке дёгтя» при потеплении до +14 градусов в Челябинской области

Четверг окажется самым тёплым в ближайшие трое суток — днём воздух прогреется до +9…+14. На следующий день максимум, чего ждать на уличных термометрах — это +13, в субботу — до +12. По ночам по-прежнему будет подмораживать — стабильно ниже ноля на 2−7 градусов. Ещё одним недостатком пришедшего антициклона стал очень слабый ветер, на фоне которого вновь продлили предупреждение о НМУ — неблагоприятных метеоусловиях, из-за которых вредные примеси скапливаются в приземном слое атмосферы.