Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики рассказали о «ложке дёгтя» при потеплении до +14 градусов в Челябинской области

Благодаря обширному антициклону в Челябинской области установилась малооблачная и тёплая для марта погода — до +14 градусов. Но есть в прогнозе на четверг, 27 марта, и ближайшие дни «ложка дёгтя», предупредили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 56% 764 мм рт. ст. +6°
Источник: Pchela.News

Четверг окажется самым тёплым в ближайшие трое суток — днём воздух прогреется до +9…+14. На следующий день максимум, чего ждать на уличных термометрах — это +13, в субботу — до +12. По ночам по-прежнему будет подмораживать — стабильно ниже ноля на 2−7 градусов. Ещё одним недостатком пришедшего антициклона стал очень слабый ветер, на фоне которого вновь продлили предупреждение о НМУ — неблагоприятных метеоусловиях, из-за которых вредные примеси скапливаются в приземном слое атмосферы.

Прогноз для Челябинска отличается лишь тем, что ночи будут чуть тепле — от ноля до −4. Днём же в четверг — до +12…+14, в пятницу — до +13, в субботу — до +12. По данным «Яндекс. Погоды», в начале следующей недели в город могут заглянуть дожди.